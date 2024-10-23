Российские поклонницы «атаковали» певца Джареда Лето приглашениями в Россию

Певец Джаред Лето получил десятки сообщений от российских поклонниц. Девушки приглашают кумира приехать с концертом в Россию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О том, что Лето может посетить Москву, заговорили осенью этого года. Отмечалось, что организаторы уже начали переговоры с фронтменом Thirty Seconds to Mars. Однако точной информации, сможет ли он приехать, пока нет. Тем не менее, фанатки Джареда уже «говорят почву» к его визиту.

Россиянки завалили почту певца приглашениями и просьбами провести выступление в РФ. Девушки признаются ему в любви и надеются, что смогут увидеть его вживую если не в этом, то в 2025 году.

К слову, несмотря на политическую ситуацию в мире, Джаред Лето продолжает хорошо относиться к российским фанатам. Недавно две поклонницы из Сочи приехали на концерт артиста в Астану и подарили ему разрисованную шляпу. Вокалист сюрприз оценил и все оставшееся выступление провел в этом головном уборе.

Ранее на Украине отреагировали на заявление Джареда Лето о выступлении в России.