Российские артисты выступили против восстановления «Крокус Сити Холла»

Идея восстановления «Крокус Сити Холла» после произошедшего там теракта, жертвами которого стали 137 человек, возмутила российских артистов и общественных деятелей.

Накануне владелец концертного зала Араз Агаларов заявил, что планирует отстроить новое здание на прежнем месте в память о жертвах трагедии.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с Абзацем назвала восстановление «Крокус Сити Холла» «танцем на костях». По ее мнению, на этом месте необходимо установить мемориал в память о погибших при теракте.

Мнение парламентария разделил народный артист РСФСР Александр Михайлов. При этом он заявил, что концертные залы столь колоссального размера в принципе не нужны из-за сложностей с обеспечением безопасности.

«В огромном «Крокусе» постоянно бывали странные явления, когда захлопывались двери. Он выглядел как дворец или торговый центр, а в этом нет ничего хорошего», – считает звезда фильма «Любовь и голуби».

В свою очередь, оперный певец, педагог и общественный деятель Сергей Москальков предложил поставить на месте «Крокуса» храм в память о жертвах трагедии.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее стало известно, что следователи проверяют информацию о четырех заблокированных пожарных лестницах в «Крокус Сити Холле». Также появились данные о том, что на дверях с «Антипаникой» - системой, открывающейся одним нажатием, висели велосипедные замки.