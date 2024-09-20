Российская актриса Лера Абова снялась в сериале «One Piece. Большой куш»

Российская актриса Лера Абова присоединилась к касту иностранного нашумевшего сериала «One Piece. Большой куш». Знаменитость появится во втором сезоне. Об этом сообщил Netflix во время ивента Geeked Week.

О том, что россиянка снялась в проекте, говорят давно, но подтверждений не было. Теперь же было официально объявлено, что Абова станет новым членом «Пиратов Соломенной Шляпы» - Мисс Воскресеньем. Также к актерскому составу присоединился Джо Манганьелло.

Сама Лера тоже намекала фанатам, что снимается в популярном сериале. В личном блоге она публиковала пост, в котором писала о «безумном воскресенье», и пользователи сразу заподозрили, что она таким образом сообщила о своем персонаже в экранизации манги.

Напомним, что первый сезон «One Piece» имел большой успех у зрителей. До того, как Netflix взялись за реализацию проекта, существовало еще и одноименное аниме. Но сериал с реальными актерами тоже пришелся по душе фанатам оригинального произведения.

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