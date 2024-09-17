Раскрыта возможная дата выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Генеральный директор HBO Кейси Блойс рассказал, когда состоится премьера сериала по «Гарри Поттеру». Об этом он заявил в интервью изданию Deadline.

По словам Блойса, премьера шоу состоится не раньше 2026-2027 годов. Он уточнил, что в настоящий момент слишком рано говорить о точной дате премьеры, поскольку проект только начинает развиваться.

«Сценаристы приступили [к написанию]. [Режиссер] Марк Майлод начал готовиться. Команда нанимает руководителей отделов, проводит кастинг, затем мы стартуем», — поделился глава HBO.

Должность постановщика в будущем сериале займет Марк Майлод, работавший над сериалом «Наследники». Авторы проекта отметили, что их шоу возьмет за основу оригинальные книги Джоан Роулинг о Поттере. Команда картины пообещала наполнить сериал мелкими деталями, которых с каждым новым фильмом франшизы становилось все меньше.

При этом предполагается, что телеадаптация заново расскажет историю Гарри Поттера.

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