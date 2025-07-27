Роскошный торт и Киркоров: хирург Хайдаров отпраздновал день рождения дочерей

Филипп Киркоров пришел на день рождения дочерей Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши поделилась в личном блоге кадрами с празднования дня рождения детей — судя по кадрам, родители решили совместить два дня рождения обеих дочек. Напомним, старшая дочь Амира родилась в 2022 году, а младшая Теона — 19 июня 2024 года.

На кадрах видно, что отец держит на руках одну дочь, а мать — другую. Рядом с ними стоит певец Филипп Киркоров, который удостоился чести разрезать первым праздничный торт. Кстати, сам торт выполнен в виде цирка с каруселями и шатрами.

На празднике также был замечен певец Леша Свик с возлюбленной Ксенией Ткачевой.

Ранее мы писали о том, что певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами.