ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 июля 2025, 18:02
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Певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами

Селена Гомес на 33-й день рождения показала торт, украшенный свечками из огурцов.
Певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами

© IMAGO/Imago Stock and People/East News

Американская певица и актриса Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения. В честь этого события артистка разместила в своей соцсети новый пост с праздничным тортом. Однако поклонников удивил вид угощения.

На снимке исполнительница показала именинный торг, сделанный в форме сердца. Но поразил всех его болотно-зеленый цвет и то, что украшали его свечки в виде соленых огурцов.

Певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Однако поклонники оценили креатив. Люди пишут в комментариях: «Вау, мне нужен такой», «Это гениально», «Я сворую этот дизайн для своей мамы, ладно?».

Фолловеры также предположили, что дизайн торта выбирать ей помог жених Селены, музыкальный продюсер Бенни Бланко, который целиком и полностью разделяет пристрастие избранницы к данному виду закуски. Не так давно мужчина нанес на ногти логотип производителя соленых огурчиков, чей продукт его невеста любит больше всего.

Ранее мы писали о том, что в свой 78-й день рождения супруга британского короля Камилла посетила атомную подводную лодку на военной судоверфи, где ей вручили весьма необычный подарок — держатель для пищевой пленки.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
Селена Гомес
день рождения
торт