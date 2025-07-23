Певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами

Однако поклонники оценили креатив. Люди пишут в комментариях: «Вау, мне нужен такой», «Это гениально», «Я сворую этот дизайн для своей мамы, ладно?».

Фолловеры также предположили, что дизайн торта выбирать ей помог жених Селены, музыкальный продюсер Бенни Бланко, который целиком и полностью разделяет пристрастие избранницы к данному виду закуски. Не так давно мужчина нанес на ногти логотип производителя соленых огурчиков, чей продукт его невеста любит больше всего.

Ранее мы писали о том, что в свой 78-й день рождения супруга британского короля Камилла посетила атомную подводную лодку на военной судоверфи, где ей вручили весьма необычный подарок — держатель для пищевой пленки.