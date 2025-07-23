Певица Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения тортом с солеными огурцами
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Американская певица и актриса Селена Гомес отпраздновала 33-й день рождения. В честь этого события артистка разместила в своей соцсети новый пост с праздничным тортом. Однако поклонников удивил вид угощения.
На снимке исполнительница показала именинный торг, сделанный в форме сердца. Но поразил всех его болотно-зеленый цвет и то, что украшали его свечки в виде соленых огурцов.
Однако поклонники оценили креатив. Люди пишут в комментариях: «Вау, мне нужен такой», «Это гениально», «Я сворую этот дизайн для своей мамы, ладно?».
Фолловеры также предположили, что дизайн торта выбирать ей помог жених Селены, музыкальный продюсер Бенни Бланко, который целиком и полностью разделяет пристрастие избранницы к данному виду закуски. Не так давно мужчина нанес на ногти логотип производителя соленых огурчиков, чей продукт его невеста любит больше всего.
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