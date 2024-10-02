«Роскошный, худой, похож на Брэда Питта»: Канделаки заявила, что хотела бы видеть Харламова на обложке журнала

Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, кто может быть на обложке глянцевого журнала, который запускает владелец телеканала. Она заявила, что хотела бы видеть там юмориста Гарика Харламова.

«Все меня спрашиваю, кто будет на первой обложке. Я не знаю, кто будет на первой обложке. Но я вам обещаю, что условно такого Гарика Харламова вы не видели нигде. Роскошный, в Том Форде, худой, похожий на Брэда Питта. Я очень мечтаю сделать такую обложку. И надеюсь, что команда нового журнала меня поддержит», - сообщила журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее Канделаки сообщала о закрытии Comedy Club. Она прокомментировала эту информацию словами «одни армяне приходят, другие уходят».

Также недавно директор ТНТ вышла в свет в чокере за 5,4 млн рублей. Она посетила премьеру фильма «Беляковы в отпуске».