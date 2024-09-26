НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 сентября 2024, 19:01
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Тина Канделаки блистала на премьере фильма в Москве в чокере с бриллиантами за 5,4 млн рублей

Леди Mail.ru: Тина Канделаки появилась на премьере в чокере за 5,4 млн рублей.
Тина Канделаки блистала на премьере фильма в Москве в чокере с бриллиантами за 5,4 млн рублей

© Starface.ru

48-летняя директор ТНТ Тина Канделаки посетила премьеру фильма в Москве. Журналистка блистала на мероприятии в чокере стоимостью несколько миллионов рублей.

Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Канделаки посетила премьеру картины «Беляковы в отпуске». Она выбрала для выхода в свет полупрозрачное боди, блейзер и атласную юбку. Образ дополняли туфли-лодочки на шпильке и сумка бренда Balenciaga.

Из украшений Канделаки отдала предпочтение чокеру. Изделие с бриллиантами, выполненное из белого золота, принадлежит бренду Messika. Издание пишет, что его стоимость – 5,4 млн рублей.

Ранее Канделаки прокомментировала закрытие проекта Comedy Club. Она назвала истерикой происходящее вокруг шоу. «Слава Богу, армян в стране много. Одни армяне приходят, другие уходят», - произнесла Канделаки.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Леди Mail.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Тина Канделаки
чокер
бриллианты