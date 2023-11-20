Кожа да кости: фанатов испугал болезненный внешний вид режиссера Ренаты Литвиновой

Телеведущая Рената Литвинова всегда отличалась хрупкой фигурой. Актриса признавалась, что ради стройности готова соблюдать жесткие диеты. Но видимо она перестаралась — на последних фото Литвинова выглядит сильно истощенной.

На снимке актриса позирует в топе с открытыми плечами, черных брюках и сапогах на шпильке на фоне отеля. Фигура Ренаты испугала ее подписчиков — они отметили, что Литвинова сильно исхудала и выглядит болезненно.

«Анорексии все возрасты покорны», «Будто в кадр попала смерть с ее оголяющими последние желания мыслями», «Похоже, ей недолго осталось», — пишут люди на страничке Литвиновой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Три года назад актриса пользовалась услугами тренера, который разработал для звезды диетическое меню, заставлял каждый день ходить по 10 тысяч шагов с 1,5-килограммовыми утяжелителями. В то время Литвинова соблюдала жесткую диету, и сейчас подписчики осудили звезду за столь жесткие методы похудения.

Напомним, что год назад Литвинова уехала жить во Францию. Она обосновалась в Париже, где играет в театре и работает над авторскими проектами. Часто актрису можно увидеть на модных показах. Фанаты отмечают, что Рената всегда выглядит утонченно и стильно.

Ранее уехавшая из РФ актриса Рената Литвинова оголилась ради заработка за рубежом.