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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 апреля 2024, 15:33
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«Роскошные гены»: Ирина Шейк представила публике свою старшую сестру

Модель Ирина Шейк поздравила свою непубличную старшую сестру с днем рождения.
«Роскошные гены»: Ирина Шейк представила публике свою старшую сестру

© Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Супермодель Ирина Шейк поздравила свою непубличную старшую сестру Татьяну с днем рождения. В личном блоге знаменитость поделилась архивными снимками, на которых запечатлены они с именинницей.

В своей соцсети Ирина Шейк опубликовала серию архивных фото с сестрой. На первом снимке Татьяна Петенкова-Шайхлисламова позирует с котом в руках, а на втором фото сестры запечатлены вместе.

«Помолодела опять», — подписала один из снимков Ирина Шейк.

О старшей сестре модели известно, что она далека от шоу-бизнеса. Татьяна Петенкова-Шайхлисламова живет вместе с мужем Александром и тремя детьми в Краснодаре. Занимается разведением спаниелей и, в отличие от своей знаменитой сестры, не претендовала на карьеру модели.

Телеведущая Ксения Собчак не оставила без внимания праздничное событие в семье Ирины Шейк. В своем Telegram-канале журналистка опубликовала пост, посвященный сестре модели, и отметила ее схожесть именинницы с сестрой.

«Гены, конечно, в семье Ирины Шейк, роскошные», — написала Ксения Собчак.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans.

Источник фото:Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Ирина Шейк
модель
сестра
день рождения
праздник