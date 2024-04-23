«Роскошные гены»: Ирина Шейк представила публике свою старшую сестру

Супермодель Ирина Шейк поздравила свою непубличную старшую сестру Татьяну с днем рождения. В личном блоге знаменитость поделилась архивными снимками, на которых запечатлены они с именинницей.

В своей соцсети Ирина Шейк опубликовала серию архивных фото с сестрой. На первом снимке Татьяна Петенкова-Шайхлисламова позирует с котом в руках, а на втором фото сестры запечатлены вместе.

«Помолодела опять», — подписала один из снимков Ирина Шейк.

О старшей сестре модели известно, что она далека от шоу-бизнеса. Татьяна Петенкова-Шайхлисламова живет вместе с мужем Александром и тремя детьми в Краснодаре. Занимается разведением спаниелей и, в отличие от своей знаменитой сестры, не претендовала на карьеру модели.

Телеведущая Ксения Собчак не оставила без внимания праздничное событие в семье Ирины Шейк. В своем Telegram-канале журналистка опубликовала пост, посвященный сестре модели, и отметила ее схожесть именинницы с сестрой.

«Гены, конечно, в семье Ирины Шейк, роскошные», — написала Ксения Собчак.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans.