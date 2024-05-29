Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина* в список террористов и экстремистов

Актера Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В списке указано ФИО актера и дата его рождения — 10.09.1977.

Артист давно не проживает на территории РФ. Сейчас он находится в США, где зарабатывает на продаже курсов по актерскому мастерству. Также он устраивает встречи, во время которых играет с гостями за деньги в «Мафию».

Недавно актер записал поздравление для певицы Аллы Пугачевой по случаю ее юбилея. Он открыто признался, что его «попросили» это сделать.

В США Алексей находится не один, а вместе с 16-летней дочкой. Его наследница рассказала о трудностях проживания в другой стране. Подробности смотрите в этой новости.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга