Роману Костомарову дали много успокоительных после ампутации ног по колено

Фигурист Роман Костомаров пришел в себя, но после ампутации обеих стоп, голеней и кисти руки ему дали много успокоительных. Об этом сайту mk.ru рассказал источник в больнице.

По его словам, спортсмен после выхода из медикаментозной комы осознал свое положение.

«Сейчас фигурист спит, дали много успокаивающих», - рассказал источник.

У Костомарова фиксируют сильный эмоциональный срыв. Это связано со всеми перенесенными операциями.

По словам собеседника, состояние Костомарова меняется каждый час. С фигуристом работает психолог.

Общее состояние олимпийского чемпиона остается тяжелым. У него наблюдается полиорганная недостаточность. Это означает, что органы истощены и не могут работать самостоятельно.

17 марта источник в больнице рассказал обо всех проведенных Костомарову операциях. Об ампутации голеней стало известно впервые.