«Романтизация жестоких 90-х»: Иван Охлобыстин высказался о сериале «Слово пацана»

Актер Иван Охлобыстин поделился мнением о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В беседе с изданием StarHit звезда сериала «Интерны» назвал проект режиссера Жоры Крыжовникова «романтизацией жестоких девяностых».

Иван Охлобыстин признался, что не смотрел «Слово пацана». Актер планирует ознакомиться с картиной после съемок фильма «Письмо Деду Морозу», в котором он играет вместе со звездой аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталией Орейро.

«Романтизацию жестоких девяностых я на сладкое себе оставил. Сейчас вот примем аргентинскую звезду и потом сразу», — сказал Иван Охлобыстин.

Артист отметил, что старается следить за новинками в отечественном кино. Так, Иван Охлобыстин высказался о сериалах «Актрисы» и «Фишер».

«Я посмотрел „Актрисы“, мне очень понравилось. Такое залаченное кино, но хорошо. Потом глянул „Фишера“ — тоже ничего, но очень скомканная кинография, особенно восьмая серия», — признался актер.

Звезда «Интернов» подчеркнул, что сейчас заметно развитие российской киноиндустрии, появляется все больше фильмов и сериалов.

«Круто, что у нас развивается индустрия: кино, сериалы, платформы… Очень заметно, что перестали в таких масштабах воровать деньги, вкладываются по-честному, потому что виден бюджет», — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что Иван Охлобыстин рассказал, выпустят ли ремейк сериала «Интерны».