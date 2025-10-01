Романа Товстика хотят убрать из руководства компании из-за скандала с разводом и Полины Дибровой. Об этом сообщает StarHit.

Роман Товстик со скандалом расстался с женой Еленой. Предприниматель ушел из семьи ради Полины Дибровой, которая была крестной матерью его ребенка. Как выяснилось, громкий развод негативно повлиял на репутацию Романа. Источник утверждает, что партнеры по бизнесу хотят исключить его из компании и выкупить долю Товстика.

Также StarHit пишет, что коллегам Романа не нравится, как он распоряжается деньгами фирмы и управляет ею.

Компания Товстика занимается продажей пищевых добавок для похудения. Сам бизнесмен не комментировал новости в СМИ.

Напомним, ради отношений с Романом Полина также ушла из семьи и подала на развод. В браке с Дмитрием Дибровым она родила троих детей. Модель утверждает, что ей удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругом.

Ранее адвокат Романа Товстика раскрыл, что его экс-жена получит особняк и выплаты. Подробности читайте в этой новости.