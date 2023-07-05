К ампутациям привел не укол: Роману Костомарову с самого начала неправильно поставили диагноз

К ампутации конечностей у фигуриста Романа Костомарова привел неправильно поставленный диагноз. Врачи долгое время оставляли без внимания основные симптомы заболевания. При этом противовоспалительный укол не мог привести к столь тяжелым осложнениям.

В этом уверен доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Свою точку зрения он озвучил изданию Sport24.

«Конечно, никакой противовоспалительный укол не мог привести к таким тяжелым осложнениям, тем более, к ампутациям конечностей. Очевидно, что с самого начала был неправильно определен диагноз», - сказал доктор.

Он указал, что на суставы влияли коронавирус и пневмония. Тем более что Костомаров изначально жаловался на боли в суставах. По этой причине медики сделали укол, оказав помощь с суставами.

Остальные симптомы врачи не заметили – их приняли за обычную простуду. В итоге главные признаки болезни долго оставались без внимания – это привело к разного рода осложнениям и ампутациям.

Ранее коллега Костомарова Александр Жулин рассказал, что врачи оценивали шансы фигуриста на выживание в 2%. По информации спортсмена, 1 января Костомаров потянул плечо и для продолжения участия в ледовых шоу ему сделали укол. Он избавил от боли и сбил температуру – поэтому фигурист чувствовал только кашель и думал, что простудился. Отрицательную роль могла также сыграть баня – 10 января после всех выступлений Костомаров отправился париться, после чего болезни свалились как снежный ком.