Романа Костомарова готовят к установке протезов: потребуются дополнительные операции

Титулованный 46-летний фигурист Роман Костомаров уже ровно три месяца находится в больнице «Коммунарка», куда был доставлен с симптомами ОРВИ. В последствии у него диагностировали левостороннюю пневмонию и подключили его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Болезнь сильно сказалась на всем организме спортсмена. У него появились серьезные проблемы с кровообращением и внутренними органами. Медикам пришлось провести три операции по ампутации, в ходе которых были удалены голени, кисть и пальцы на левой руке.

Последние пару недель состояние Романа перестало вызывать серьезные опасения у врачей. Некроз удалось остановить, и олимпийского чемпиона стали активно готовить к протезированию. Для того, чтобы установить искусственные конечности, необходимы культи, которые решили формировать хирургическим путем. На днях была проведена первая операция на ноге. Об остальных пока нет информации.

По словам источника Пятого канала, врачи сейчас сконцентрированы в основной на нижней части тела Костомарова. После подготовки первой культи, они приступили к манипуляциям со второй ногой. Пока еще неизвестно, какие именно протезы будут установлены спортсмену.

Состояние Романа по-прежнему оценивается как нормальное. При этом с ним все еще работает психолог. Также отмечается, что постепенно фигурист стал приступать к специальным тренировкам с инструктором для разработки тела.

Ранее по поводу болезни Романа Костомарова решил высказаться его коллега по льду Евгений Плющенко.