Роман Третьяков пошутил, что ляжет в одну могилу с Дмитрием Тарасовым и Давой. Шоумен вспомнил про отношения с Ольгой Бузовой на своем YouTube-канале.

Роман Третьяков развивает себя в стендапе. Более того, после расставания с Бузовой он успел жениться, создать бизнес. Однако, по словам Романа, его все равно ассоциируют с Ольгой. Чаще всего Третьякова называют «бывший Бузовой».

«Недавно набрали, вывели в прямой эфир и говорят: «У нас сегодня в гостях бывший Бузовой». Никакой фамилии, просто «бывший Бузовой». Представляете, а мне 43 года», — пожаловался Роман.

Третьяков пошутил, что даже после смерти о нем будут вспоминать как о партнере Ольги. Он считает, что его, Дмитрия Тарасова и Даву похоронят в братской могиле.

«Самое отвратительно, что это могилка «бывший Бузовой» будет братской: там уже Тарасов, Дава, я. Уверен, у нас могильщик веселый будет, который скажет: «А давайте их по росту положим»», — высказался Роман.

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