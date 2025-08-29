Роман Товстик пытается за спиной у жены избавиться от ее роскошного дома на Рублевке

Екатерина Гордон поделилась очередными новостями в деле о разводе Елены и Романа Товстиков. Юрист рассказала, что предприниматель выставил на продажу дом пока еще законной жены.

Защитница Елены Товстик показала объявление, в котором выставлен на продажу дом ее подзащитной. Его стоимость составляет 38,5 млн рублей. По ее словам, Роман пытается избавиться от недвижимости, где проживает его супруга с детьми.

«Ром, ну это же дом, в котором детки твои живут, в котором Леночка живет, а ты его продать решил тихонько. Фу, фу, фу», — поделилась Катя Гордон в своем Telegram-канале.

В своем обращении Екатерина также заговорила о возможных мошеннических действиях адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Дмитрия Диброва. Гордон ранее обвинила именно его в распространении слухов о якобы ее близости с Романом Товстиком. Она полагает, что юрист и его сообщники могут отбирать половину отсуженного имущества своих же клиентов.

«Продолжаем нашу борьбу с Бесами! Наше миллионное комьюнити борцов окропит этих чертил святой водой!», — заключила Екатерина.

Ранее Екатерина Гордон прокомментировала появившиеся в Сети слухи о близости с Романом Товстиком.