Роман с поклонницей и внебрачный ребенок: музыкант поделился слухами о гастролях Вячеслава Добрынина

Известный в Барнауле музыкант Владимир Капустин рассказал, что певец и композитор Вячеслав Добрынин часто гастролировал по Алтайскому краю и в один из приездов увлекся местной поклонницей.

Как пишет Kp.ru, якобы в Барнауле у исполнителя хита «Синий туман» случился краткосрочный роман. Влюбленная в музыканта поклонница даже отправилась с ним на гастроли, а после разрыва отношений, якобы родила от него сына. При этом официальных подтверждений этих слухов нет.

«Перед одним из выступлений Добрынин прервал интервью, проводив одну из проходящих гордо мимо красавиц восхищенным взглядом, не сдержав возгласа: «У вас тут модели!», - поделился воспоминаниями с изданием Капустин.

Он также заверил, что Добрынин был приятный в общении человек, не сноб и очень дружелюбный.

По воспоминаниям Капустина, который в свое время играл в ресторане гостиницы «Барнаул», Вячеслав Добрынин во время гастролей всегда заходил к ним и интересовался «рапортичкой».

«Так назывался список песен, рекомендованных к применению в ресторанах. Он подавался в начале месяца в краевое управление культуры.

Иностранных песен в те годы разрешалось не больше трех, к примеру, такая была цензура в восьмидесятые», - поделился музыкант.

Он подчеркнул, что среди рекомендованных было много песен Добрынина и Юрия Антонова. За это авторам отчислялись проценты.

«Кстати, у Славы Добрынина с детства была фамилия Антонов, потом он сменил ее, видимо, чтобы не было путаницы», - заметил барнаульский музыкант.

Напомним, 1 октября на 78-м году жизни в московской клинической больнице умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин. В окружении композитора рассказали, что после первого инсульта его одолела депрессия.