Роман с миллионером и продажа откровенных фото: чем занимается и как выглядит сейчас Диана Шурыгина

Диана Шурыгина стала известной несколько лет назад после участия в программе журналиста Андрея Малахова, в котором рассказала свою историю с изнасилованием. Выпуск стал настолько популярен, что телеведущий после снял еще продолжение. Этого девушке хватило, чтобы собрать немалую аудиторию в социальных сетях, и сейчас за ней до сих пор следят тысячи человек. СМИ исследовали блог Дианы и узнали, как она теперь выглядит и чем занимается. Подробности сообщает StarHit.

Известно, что Шурыгина после того, как прославилась, вышла замуж за телеоператора Андрея Шлянина. Однако вскоре супруги подали на развод, и девушка начала встречаться с миллионером Денисом Ребровым. Поклонники ждали, что бизнесмен станет вторым мужем Дианы, но не сложилось. После продолжительных отношений пара распалась, и экс-звезда телеэкранов решила зарабатывать продажей откровенных фотографий.

Снимки Шурыгиной пользовались большим успехом и приносили ей деньги, за которые она много путешествовала. Однако не так давно она прекратила этим заниматься и начала вести блог о здоровом образе жизни. Правда, это нравится не всем ее подписчикам. Диана жаловалась, что есть фанаты, которые до сих пор от нее ждут только эротических кадров.

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