Роман с испанцем – это пиар: Ани Лорак перехитрила россиян для продвижения новых песен

Роман певицы Ани Лорак с бойфрендом-испанцем Исааком Виджраку не что иное, как пиар. Об этом заявила продюсер Олеся Сазыкина.

Артистка длительное время не выпускала новые песни – ее возвращение на сцену совпало с признанием в любви к Виджраку. В середине февраля певица впервые подтвердила, что находится в отношениях с ним. Сазыкина считает, что это не случайное совпадение.

«Так как я сама занимаюсь пиаром, могу сказать одно: скорее всего, Ани делает это для продвижения своих новых песен», - сказала она.

Сазыкина предположила, что скоро Виджраку появится в каком-нибудь клипе Лорак. «Я думаю, что у них не более, чем пиар-роман», - считает продюсер.

Она напомнила, что пандемия сильно повлияла на шоу-бизнес и теперь артисты готовы на многое ради заработков. Сазыкина добавила, что хороших песен недостаточно – публике нужны инфоповоды.

«Я думаю, поэтому Лорак и решила всем показать, что она снова влюблена. А на самом деле, ей просто нужны концерты», - сказала продюсер, указав на «несчастные» глаза певицы рядом с Виджраку.

Ранее сообщалось, что Лорак не стала позировать журналистам на мероприятии в Москве и выступила практически тайно.