Семья Романа и Елены Товстиков приковала к себе внимание после новостей о расставании Дмитрия и Полины Дибровых. Модель изменила телеведущему и ушла от него к миллиардеру. Елене, как пострадавшей стороне, припомнили историю 22-летней давности, когда она сама разрушила чужую семью. Однако, по словам женщины, она никого не уводила и параллели между двумя этими историями быть не может.

Бывшая жена Товстика Юлия считает, что ее соперницу и экс-супруга настигла карма. Однако она не жалеет о произошедшем, так как не видела будущего с Романом.

«Роман — не божий одуванчик, любитель женщин, но и Лена — под стать ему, а не бедная овечка», — заявила Юлия.

Елена в эфире «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1» высказалась по этой ситуации. По ее словам, она никак не могла повлиять на раскол в чужой семье: Товстик сам принял решение уйти от Юлии.

«Я еще 17-летняя школьница, я не соображала ничего, как я разбила семью? Мне он сказал: "Я все порешал с женой, я тебя люблю, хочу детей"», — рассказала Елена.

Ранее стало известно, как живет пока еще законная супруга Товстика. Елена с начала этого года женщина потратила 14 млн рублей на покупки в премиальных магазинах одежды и услуги красоты.