14 млн на шоппинг, поездки и роскошные квартиры: что известно о жизни рублевской жены Елены Товстик

В Сети не утихают споры на тему развода Полины и Дмитрия Дибровых, затронувший отношения еще одной пары — бизнесмена Романа Товстика и его жены. Именно к предпринимателю, по слухам, ушла супруга телеведущего. Юрист Катя Гордон утверждает, что главная жертва ситуации Елена Товстик, которую пока еще законный муж якобы хочет оставить ни с чем. Роман обещал отдать ей миллиард, но, по словам адвоката, деньги женщина так и не увидела. Журналисты выяснили, что, согласно условиям брачного договора, в эту сумму на самом деле входит в основном недвижимость.

Жизнь Елены Товстик сложно назвать скромной. Только с начала этого года женщина потратила 14 млн рублей на покупки в премиальных магазинах одежды и услуги красоты. Деньги она получала от Романа, пишет Kp.ru.

В доме многодетной мамы много прислуги. В особняке, записанном на Елену, работают 10 человек: семь нянь на пятерых детей, домработница и два водителя. Помимо этого, есть еще пять наемных работников, занимающихся облагораживанием территории. За их услуги также платит предприниматель.

Елена Товстик рассказывала, что последние два года практически не выходила из дома и сидела в декрете. Однако, судя по ее страничке в соцсети, женщина полгода отсутствовала в России и находилась в путешествиях за границей.

Помимо этого, как сообщает издание, обещанный Товстиком миллиард действительно существует. Согласно условиям договора, в него входит: особняк на Рублевке, квартиры на Кипре и Турции, а также денежные средства. Дополнительно обсуждаются апартаменты в Италии и Дубае.

Ранее бизнесмен Роман Товстик расплакался на шоу Андрея Малахова после слов о детях.