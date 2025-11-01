Роман Костомаров захотел, чтобы в фильме Андреасяна его сыграл Максим Матвеев

Фигурист Роман Костомаров хочет, чтобы в фильме режиссера Сарика Андреасяна его сыграл бы актер Максим Матвеев. Олимпийский чемпион объяснил свое желание.

Подробности приводит «КП-Екатеринбург».

В 2024 году впервые заговорили о съемках художественного фильма о судьбе олимпийского чемпиона. В картине планируют рассказать о нелегком пути спортсмена к олимпийскому золоту и борьбе с болезнью. Режиссером и продюсером картины выступит Сарик Андреасян вместе с Гевондом Андреасяном.

Как рассказал Костомаров, картина должна выйти до 2027 года, сценарий к ней написал. Спортсмен лично принимал участие в написании сценария.

Известно, что на главную роль в картине рассматривали Павла Прилучного, Романа Маякина, Максима Матвеева и других.

«Трудно предположить, кого из актеров я бы хотел видеть в главной роли, они все профессионалы. Мне просто по душе ближе Максим Матвеев», - поделился Костомаров.

Ранее фигурист рассказывал, что после ампутации ног ему предлагали много кем стать, в том числе депутатом.