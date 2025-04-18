Роман Костомаров сообщил, что ему предлагали стать депутатом после ампутации ног. Его слова передает URA.RU.

В Екатеринбурге состоялась выставка «Здравоохранение Урала», которую посетил Роман. В беседе с поклонниками спортсмен рассказал о тяжелом восстановлении после болезни, из-за которой он лишился ног и кистей. По словам Костомарова, его психологом стала жена Оксана Домнина. Фигуристка помогла супругу приспособиться к новым реалиям.

«Это очень тяжело принять. Мой психолог — это моя жена Оксана», — заявил он.

Лишившись ног и рук, Роман не забросил спорт. Он вернулся не только в тренажерный зал, но и на лед. Костомарова по-прежнему можно увидеть в шоу, и это для него «огромное удовольствие». А вот стать депутатом он отказался. Спортсмен не чувствует, что данная профессия ему подходит.

«Живу и наслаждаюсь сегодняшним днем. Сегодня выступаю перед вами и получаю огромное удовольствие. Мне много кем предлагали стать, даже депутатом. Но не мое это», — сказал Костомаров.

Ранее Роман Костомаров привел слова сына о том, что его «кожаные ноги были тяжелее». Подробности читайте в этой новости.