Роман Костомаров высказался об Ольге Бузовой в шоу «Ледниковый период»

Российский фигурист Роман Костомаров оценил певицу Ольгу Бузову на шоу «Ледниковый период». Об этом он заявил в разговоре с Алле Духовой, запись которого доступна на Rutube.

По словам олимпийского чемпиона, на съемках проекта артистка прекрасно себя вела. Роман рассказал, что «обалдел» от работоспособности Бузовой. Исполнительница хита «Мало половин» занималась на льду по 6-7 часов в день. Фигурист назвал Ольгу целеустремленным человеком, который идет до конца.

«Там уже фигуристы изнемогают, а она просто не уходит со льда, и все», —поделился спортсмен.

Ольга Бузова принимала участие в шоу «Ледниковый период» в 2020 году. Она выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Напомним, в 2023 году Роман Костомаров был на грани жизни и смерти. Он попал в больницу с подозрением на пневмонию и за считанные дни у него появились осложнения. Из-за сепсиса и проблем с кровообращением врачи приняли решение ампутировать конечности звездного пациента.

Ранее мы писали, что юмористке Виктории Складчиковой предложили подраться с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей.