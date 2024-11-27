Цена вопроса 40 млн рублей: известной юмористке предложили подраться с Ольгой Бузовой

Звезде шоу Stand Up Виктории Складчиковой поступило предложение вызвать на бой телеведущую Ольгу Бузову. За это ей готовы заплатить 40 млн рублей.

О драке между юмористкой и исполнительницей трека «Мало половин» заговорили в шоу «Токсики». Спортсмен Анатолий Сульянов обратился к Виктории и отметил, что она может получить большие деньги, если согласится выйти на ринг с Бузовой. Однако артистка дала понять, что не готова пойти на это даже за 40 млн рублей.

«Ну, мне кажется, что Бузова сама не согласится», - отметила Складчикова.

Напомним, что Виктория стала популярна благодаря комедийному проекту телеканала ТНТ, а задолго до этого на канале прославилась Ольга. Она была участницей первых сезонов «Дома-2», затем стала ведущей и запела. На сегодняшний день Бузова является одной из самых высокооплачиваемых артисток страны. Однако ей все никак не удается построить личную жизнь.

Ольга неоднократно признавалась, что мечтает о муже и детях. Но ее единственный брак закончился скандалом и громким разводом. Телеведущая до сих пор негативно отзывается об экс-избраннице Дмитрии Тарасове, который сейчас счастлив с моделью Анастасией Костенко.

Ранее Олег Майами впервые откровенно рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой.