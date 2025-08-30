Роман Костомаров вспомнил о шутке детей после возращения из больницы. Об этом сообщает aif.ru.

Фигурист Роман Костомаров принял участие в шоу «Звезды», где знаменитости вместе с юмористами пробуют себя в стендапе. По словам Костомарова, он спокойно относится к юмору, связанному с его недугами — в качестве примера фигурист вспомнил шутку, которую услышал от своих детей.

«Когда я вернулся из больницы, мой ребёнок сказал: „Папа, можно, чтобы у тебя ещё голова на 360 градусов крутилась?“. Так что лично меня могут рассмешить элементарные вещи — например, как эта самая история с моим ребенком», — поделился он.

При этом Костомаров считает, что его команда боится перегибать палку с некоторыми шутками в его адрес.

«Конечно, мы обсудили заготовленные номера, но, мне кажется, все опасаются переборщить с шутками про меня. Думаю, такой юмор нужно аккуратно доносить до людей», — отметил он.

