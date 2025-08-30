НАШ ШОУБИЗ
Муж Леры Кудрявцевой похвастался фигурой в спортзале и стал объектом насмешек

37-летний хоккеист Игорь Макаров похвастался спортивной фигурой и накачанным прессом. Так он ответил жене, телеведущей Лере Кудрявцевой, обвинившей его в злоупотреблении алкоголем.

Пока Лера флиртовала с певцом Сергеем Лазаревым и целовалась с журналистом Владимиром Маркони на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани, Игорь решил привести себя в форму и отправился в спортзал.

В личном блоге спортсмен опубликовал селфи, на котором запечатлен в шортах и без футболки. Он продемонстрировал подписчикам подтянутую фигуру без «пивного живота».

При этом Игорь все равно нарвался на критику в Сети. Вместо восторгов по поводу тела, он получил порцию насмешек о бесформенных шортах.

«Макаров выбрал весьма сомнительного вида белье — бесформенное и растянутое», - отметили комментаторы.

В шутку они предположили, что Макаров остался без присмотра жены и не смог сам подобрать себе одежду.

Ранее Сергей Лазарев честно высказался об отношениях с Лерой Кудрявцевой после их воссоединения на «Новой волне» в Казани. Певец признался, что телеведущая стала для него «родным человеком», и им настолько комфортно вместе, что уже «не надо ничего скрывать».

