Муж Леры Кудрявцевой похвастался фигурой в спортзале и стал объектом насмешек
© Starface.ru
37-летний хоккеист Игорь Макаров похвастался спортивной фигурой и накачанным прессом. Так он ответил жене, телеведущей Лере Кудрявцевой, обвинившей его в злоупотреблении алкоголем.
Пока Лера флиртовала с певцом Сергеем Лазаревым и целовалась с журналистом Владимиром Маркони на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани, Игорь решил привести себя в форму и отправился в спортзал.
В личном блоге спортсмен опубликовал селфи, на котором запечатлен в шортах и без футболки. Он продемонстрировал подписчикам подтянутую фигуру без «пивного живота».
При этом Игорь все равно нарвался на критику в Сети. Вместо восторгов по поводу тела, он получил порцию насмешек о бесформенных шортах.
«Макаров выбрал весьма сомнительного вида белье — бесформенное и растянутое», - отметили комментаторы.
В шутку они предположили, что Макаров остался без присмотра жены и не смог сам подобрать себе одежду.
Ранее Сергей Лазарев честно высказался об отношениях с Лерой Кудрявцевой после их воссоединения на «Новой волне» в Казани. Певец признался, что телеведущая стала для него «родным человеком», и им настолько комфортно вместе, что уже «не надо ничего скрывать».