Роман Костомаров признался, что рыдал и думал о смерти после ампутации

Фигурист Роман Костомаров поделился тяжелыми подробностями своей жизни. Он признался, что, когда узнал об ампутации кистей и ступней, постоянно рыдал и даже жалел, что не умер. Об этом он рассказал на форуме «Грани личного бренда». Подробности передает издание Kp.ru.

В январе этого года спортсмен попал в больницу с пневмонией, и тогда он еще не думал, что окажется на грани жизни и смерти. Сам он не понимал, что с ним происходило что-то страшное. Считал, что просто захворал, как это бывало с ним много раз. Однако все оказалось серьезнее. Очнувшись в палате Коммунарки, он увидел, что его конечности почернели, и с каждым днем становилось только хуже.

«Самое страшное было, когда вокруг меня собралось много врачей, которые сказали, что необходима ампутация ступней, потому что они «умерли». Здесь я, конечно, горького зарыдал. Потом я часто жалел о том, что не сказал, что не надо ничего трогать, и просто бы покинул этот мир», - поделился Роман.

По словам фигуриста, на тот момент он думал, что лучше было бы умереть, нежели жить инвалидом. Он не понимал, как ему теперь существовать, а главное – зачем?

Потом начался процесс протезирования, который тоже сопровождался многочисленными проблемами. За месяцы в больнице мышцы Костомарова буквально атрофировались, и ему нужно было вновь научиться двигаться, при этом осознавая, что у него больше нет некоторых частей тела.

«Ты не можешь голову с подушки поднять, потому что в этом положении пролежал несколько месяцев. Вся физическая форма сошла на «нет», - рассказал Роман.

Чтобы встать на протезы, спортсмен ежедневно занимался и преодолевал себя. Сейчас он уже уверенно передвигается и может сам себя обслуживать.

Ранее Роман Костомаров объявил о возвращении на лед после ампутации стоп.