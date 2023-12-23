Перенесший ампутации Костомаров признался, что самоирония помогла ему показаться на людях

Фигурист Роман Костомаров пережил 16 операций из-за осложнений, возникших на фоне тяжелой пневмонии. Он признался, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым.

«Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять», - сказал спортсмен в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Он также отметил, что во время болезни часто сталкивался с фейками в Сети, поэтому после выздоровления замкнулся и боялся первое время показаться на публике. По словам Костомарова, он даже отказывался возвращаться домой, чтобы дети не видели его в инвалидной коляске.

«Без чувства самоиронии ты не выйдешь никуда. Ты не покажешься на людях. Многие, я думаю, замыкаются. И я замыкался. Не знал, как все будет», - признался фигурист.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее Костомаров заявил, что пожалел о данном согласии на ампутацию конечностей. Как пояснил спортсмен, в тот момент он вспомнил историю певицы Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови после отказа от ампутации пальцев на ноге. Испугавшись подобного исхода, позволил медикам использовать все возможные способы для спасения его жизни.