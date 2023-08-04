Роман Костомаров появился на публике во время посещения тренировки дочери в парке

Фигурист Роман Костомаров, перенесший многочисленные операции на конечностях, показался на публике — его можно было увидеть на тренировке дочери по теннису. Спортсмен самостоятельно дошел до корта через толпу незнакомых людей, пишет «7Дней.ru».

Костомаров по-прежнему адаптируется к изменениям, которые коснулись его жизни. На данном восстановительном этапе фигурист уже не избегает незнакомых людей. Так, накануне, 3 августа, его можно было заметить на открытой тренировке 12-летней дочери. Девочка увлекается теннисом, и звездный отец решил понаблюдать за успехами подростка. Занятия проходили в одном из столичных парков. Чтобы попасть на тренировку, спортсмену пришлось пройти через толпу незнакомых людей.

В процессе наблюдения Костомаров отметил растущий профессионализм дочери. Также он снимал на видео, как девочка совершенно спокойно принимает подачи от наставника. Теперь соревноваться с дочкой на корте уже бессмысленно, заявил спортсмен, тем самым восхищаясь ее подготовкой.

Ранее появилась информация об очередной операции, которая предстоит олимпийскому чемпиону. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что речь идет о протезировании рук. Процесс лечения звездного фигуриста оказался крайне тяжелым и долгим. Врачи ампутировали Костомарову стопы и кисти рук. Однако, несмотря на все трудности, он продолжил заниматься спортом и поддерживать связь с подписчиками, которые на протяжении всего времени адресовали кумиру теплые слова и пожелания.