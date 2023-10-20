Роман Костомаров похвастался новыми достижениями на протезах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, переживший ампутацию конечностей после тяжелой болезни, продолжает реабилитацию и пытается осваивать новые виды спорта на протезах.

Знаменитый фигурист уже встал на коньки, научился водить автомобиль, а теперь еще и занялся плаванием в бассейне. Он записал видео тренировки и опубликовал его в своей соцсети.

На кадрах видно, как Костомаров погрузился в воду с протезами ног. При этом руки были без них, что не помешало спортсмену с легкостью проплыть дистанцию.

В настоящее время Костомаров учится жить с протезами рук и ног. Для покупки бионической кисти ему пришлось продать дорогостоящий японский мотоцикл. Недавно фигурист написал первое слово с помощью протеза, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Роман Костомаров сообщил, что пока не получается выйти на лед из-за коньков. Он столкнулся с тем, что нога не залезает в ботинки – искусственная конечность не сжимается, как обычная человеческая стопа. Как пояснил спортсмен, «ботинок-конек – специфичная вещь». Фигурист не оставляет попыток выйти на лед, но пока «есть ряд проблем».