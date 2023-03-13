Роман Костомаров не хочет жить после всего, что с ним произошло

Фигурист Роман Костомаров чувствует себя подавленным после всего, что с ним произошло. Спортсмен, перенесший операции по ампутации, не хочет жить.

Об этом написало онлайн-издание Popcake. СМИ со ссылкой на медиков сообщило, что Костомаров не только не хочет жить, но и не собирается ни с кем контактировать.

Более того в сложной ситуации достается и его жене Оксане Домниной. К фигуристу уже приставили психолога.

Напомним, спортсмен с 10 января находится в больнице. Он попал в медучреждение с пневмонией.

Как ранее сообщал главный врач «Коммунарки» Денис Проценко, при поступлении выявили бактерию, указывающую на тяжелое течение болезни в перспективе. Так и произошло.

Костомарова подключили к ИВЛ и ЭКМО. Ему становилось все хуже, начался сепсис. Из-за отмирания тканей врачи приняли решение об ампутации стопы и кисти рук.

По данным на 13 марта, все показатели у Костомарова постепенно улучшаются и лечение дало положительные результаты.