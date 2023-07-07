Как будто от гноя: бинты на ампутированных конечностях Костомарова поменяли цвет

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео из больницы, на котором многие обратили внимание на руки. Бинты на ампутированных конечностях поменяли цвет: вместо белого они стали желтыми, будто от гноя. Врач-терапевт Тимур Гришин объяснил, почему так произошло.

Он считает, что это не связано с плохим заживлением рук: там не кровоточит и не нагнаивается.

«Желтые повязки – это, скорее всего, антисептик», - сообщил врач.

Интенсивные тренировки могут сказаться на состоянии: хотя врачи и следят за нагрузками, спортсмены могут заниматься «за пределами возможностей».

«Он должен отдавать себе отчет, что осложнения могут быть», - предупредил врач.

Напомним, фигуриста выписали из больницы 6 июля, где он провел 175 дней. На прощании с персоналом больницы спортсмен признался, что в январе думал все ограничится одним уколом и через час он вернется домой. Костомаров благодарил врачей, супругу Оксану Домнину и брата – всех, кто был рядом в трудную минуту и спас его от «сложной болезни, которая чуть не забрала жизнь». Спортсмен уходил в хорошем настроении и пожелал всем такого же. Напоследок он произнес: «Огромное человеческое спасибо».