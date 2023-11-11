«Бабское царство»: Ковальчук объяснила, почему не оставляет мужа одного с детьми

Муж певицы Юлии Ковальчук Алексей Чумаков не остается один сидеть с детьми. Артистка объяснила, почему у нее такой уклад в семье. Юлия объяснил, что у семьи есть помощники, которые могут взять на себя эту ношу: няня и родители супругов.

«Алексей не остается один, потому что у нас, конечно же, есть помощники, есть родители рядом. У нас есть няня, которая помогает», — цитирует певицу Пятый канал.

Однако, как пояснила экс-солистка группы «Блестящие», это не значит, что Алексей не справится с подобной задачей. Он, говорит Юлия, может даже поменять подгузник дочери. Также артистка добавила, что дома у них настоящее «бабское царство».

Юлия вышла замуж за Алексея Чумакова, с которым она встречалась пять лет до свадьбы, в 2013 году. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия, а в июле 2023 года — дочь Алисия.

Ранее артистка впервые вышла в свет после родов со своим супругом. Вновь ставшая мамой Ковальчук пообщалась с журналистами и рассказала о своем восстановлении. «Я быстро пришла в форму. У кого больше одного ребенка, быстро в нее приходят. Рожайте побольше», — высказалась знаменитость.