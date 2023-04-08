Роман Костомаров готовится к протезированию: сделана новая операция

Ровно 88 дней прошло с момента, когда олимпийского чемпиона Романа Костомарова привезли в Коммунарку в реанимацию. На днях врачи сообщили, что спортсмен перенес ещё одну операцию — формирование культи ноги, передает PROZVEZD.

Врачи пояснили, что операция проводится при условии, что риск воспалительных осложнений сведен к минимуму. После нее делается протезирование. Фигурист будет находиться в реанимации до тех пор, пока ему не установят протезы. Это может занять не один месяц.

Отмечается, что рядом с Костомаровым всегда находится жена, иногда приезжает брат. Родители и дети пока не посещали спортсмена. Состояние Костомарова уже стабильное — фигурист дышит, пьет и ест самостоятельно.

Ранее мы писали, что Костомаров пытается вытащить себя из депрессии.