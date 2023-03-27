«Не хочет осознавать»: Костомаров пытается вытащить себя из депрессии, делая только хуже

Фигурист Роман Костомаров прислал позитивное голосовое сообщение коллеге Илье Авербуху, но в этом послании есть «тревожные звоночки». Излишний оптимизм спортсмена – лишь «маскировка»: он не хочет принимать происходящее и осознавать, что «жизнь кардинально изменилась».

Об этом заявила психолог Александра Миллер. Она считает, что Костомаров таким образом «пытается вытащить себя из депрессии».

Псевдопозитив, который демонстрирует фигурист, говорит о том, что может случиться «мощный эмоциональный срыв».

Психолог заявила, что у Костомарова «уже есть сильная психологическая травма, которую мозг, чтобы было не так мучительно, присыпал розовой пудрой».

Миллер считает, что в таком случае лучше рыдать и проживать боль, чем замалчивать и подменять чувства. В противном случае ситуация может затянуться на годы, и все это время человек будет жить в иллюзорном мире.

Не последнее место в стремлении поддержать человека занимают родственники – они могут оказывать «медвежью услугу», подпитывая иллюзии.

Ранее мы писали, что Костомарова после общего мониторинга состояния начнут готовить к протезированию.