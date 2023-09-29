Роман Костомаров без рук и в протезах проплыл дельфином в бассейне

Фигурист Роман Костомаров проплыл дельфином в бассейне. У спортсмена получилось небыстро, но плыть без рук и в протезах таким образом можно, отметил он.

Костомаров опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. Он подписал публикацию: «Идем, бежим, а теперь и плывем».

На видео спортсмен плывет в бассейне, погружаясь в воду. Ноги при этом совершают движения вверх и вниз, а руками делается гребок в воде.

«Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, - это дельфином. Пусть небыстро, но можно», - сказал на видео Костомаров.

Ранее Костомаров пробежался на протезах в Сочи. Вместе с женой Оксаной Домниной он приехал на курорт для участия в шоу спортсмена Ильи Авербуха «Письма любви». Костомаров и Домнина прогулялись по набережной. Прохожие оглядывали на спортсменов, фигуристы выглядели при этом влюбленными и счастливыми.

Недавно Костомаров дал интервью ведущей Лере Кудрявцевой и рассказал, что за полгода в больнице перенес 16 операций. Спортсмен согласился на ампутации, понимая, что другого выхода нет.