Прохожие оглядываются: влюбленных Костомарова и Домнину сняли на пробежке в Сочи

Фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина проводят время в Сочи, пока длятся гастроли команды Ильи Авербуха. Спортсмен публикует в личном микроблоге видео, на одном из которых пробежался на протезах рядом с женой.

На кадрах пара идет по набережной, а после начинает бежать. Роман выглядит уверенно, но рядом его поддерживает любимая. Многие поклонники отметили, что супруги выглядят влюбленными и счастливыми. Прохожие оглядываются на них.

Сейчас проходят гастроли команды, которая представляет ледовое шоу «Письма любви». Среди участников не только Домнина, но и сам Роман. Он выходит на лед в конце программы под романтичную музыку. Мужчина произносит трогательную речь, которая не оставляет никого из зрителей равнодушным. Костомаров рассказывает о том, как смог преодолеть трудности и сохранить любовь.

Напомним, что зимой прошлого года фигурист попал в больницу с симптомами пневмонии. Его состояние стремительно ухудшалось, поэтому вскоре он оказался в реанимации, подключенный к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. У спортсмена развивался сепсис, и, чтобы его остановить, врачам пришлось ампутировать его конечности.

Ранее Татьяна Навка назвала возможным участие Романа Костомарова в ее ледовом шоу. Спортсменка призналась, что олимпийский чемпион вполне возможно будет участником одного из ее проектов в будущем. По ее словам, Роман знает, что она всегда его поддержит и поможет ему.