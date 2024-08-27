НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 августа 2024, 20:37
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Рома Зверь сфотографировался с женой и дочерью за кулисами концерта

Рома Зверь сфотографировался с женой и дочерью за кулисами концерта

© Starface.ru

Рома Зверь сфотографировался с женой и дочерью за кулисами концерта. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Романа Билыка, известного по псевдониму Рома Зверь, выложила в соцсетях совместные снимки с артистом. На одном из них Марина Королева позирует с мужем и дочерью Ольгой.

«С артистом перед выступлением», — подписала кадры она.

Марина выбрала для снимка кожаную косуху черного цвета, топ и мини-юбку. А ее дочь облачилась в широкие джинсы и кожаную куртку с нашивками.

В комментариях пользователи восхитились семейной идиллией: «Чудесная семья, дай Бог здоровья миллион раз», «Такие красивые!», «Классные наряды у всех!», «Шикарно выглядите».

Роман Билык и Марина Королева поженились в 2004 году. В браке у них родилось двое дочерей: Ольга и Зоя.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская выступили на сцене с младшим сыном.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Рома Зверь
семья