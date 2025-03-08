Алла Пугачева и Максим Галкин* оказались владельцами особняка на Кипре за 400 млн рублей

Уехавшая из России Алла Пугачева решила обосноваться на Кипре. Она уже сменила элитные апартаменты недалеко от пляжа на шикарный особняк. При этом новое жилище 75-летней певицы и ее 48-летнего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) уступает размерами подмосковному замку в деревне Грязь.

По данным программы «ЧП. Расследование» на НТВ, исполнительница с мужем и детьми обосновалась в двухэтажном доме с террасой и выходом к морю. Неподалеку от здания располагается причал для яхт. Примерная стоимость аналогичной недвижимости в этом районе составляет порядка 4 миллионов евро (387 миллионов рублей по текущему курсу -прим. ред.)

Как выяснили журналисты, апартаменты в небоскребе, в которых ранее проживало семейство, также принадлежат Пугачевой. По некоторым данным, квартира в Лимассоле могла обойтись певице в 270 миллионов рублей.

Кроме того, в собственности у Пугачевой есть вилла в элитном районе Израиля, где проживают звезды, политики и олигархи.

«Этот скромный домик стоит около шести миллионов долларов. Недалеко от моря, 20 минут можно дойти неспешным шагом. Теперь им приходится содержать еще и дом в Израиле. Коммунальные платежи за границей не сравнить с суммами в России — это безумно дорогое тепло и электричество», — сказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Ранее журналисты НТВ подловили Пугачеву на улицах Лимассола и поинтересовалась, планирует ли она возвращаться в Россию. В ответ артистка стала отнимать камеру и неожиданно назвала себя патриоткой, а представителей СМИ нахальными и тупыми.

*Признан иностранным агентом на территории России