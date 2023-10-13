«Удалось сделать нереальное»: Варшавер отреагировал на инициативу назвать улицу в честь Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал инициативу назвать улицу в честь режиссера Марка Захарова, которому 13 октября этого года могло бы исполниться 90 лет. Артист заявил, что впервые слышит о подобном и считает, что это не стоит внимания, так как главное и самое масштабное уже было сделано сразу после смерти мэтра.

Варшавер вспомнил, что в 2019 году, когда не стало Марка Анатольевича, было решено переименовать театр, которому он отдал годы своей жизни. И никакая улица с этим, по его мнению, не сравнится.

«О какой улице речь? Что может быть важнее того, что театр стал «Ленкомом Марка Захарова»? Это даже не «имени Марка Захарова». Что может быть ещё больше? Удалось сделать нереальное!» - заявил Марк Варшавер в беседе с изданием «Абзац».

Напомним, что инициатива по переименованию улицы поступила от депутата Мосгордумы, актера и режиссера Евгения Герасимова. Однако до сих пор это не осуществили. Сам он признавался, что могли произойти проблемы с согласованием. На подобные решения нужно длительное время.

Ранее Марк Варшавер отреагировал на отмену выступления во Франции Анатолия Белого. Произошло это почти сразу после того, как артист сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле.