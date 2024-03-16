Роксана Бабаян объяснила, почему отказывалась общаться с Александром Ширвиндтом. Об этом пишет Kp.ru.

Муж певицы Роксаны Бабаян Михаил Державин был другом Александра Ширвиндта, скончавшегося 15 марта. Журналисты связались с певицей, чтобы узнать, поддерживала ли она связь с другом супруга после смерти Державина.

Как выяснилось, после ухода из жизни Державина, общение между семьями почти прекратилось.

«Когда Миши не стало, все поменялось. Последний раз я разговаривала с Шурой по телефону несколько лет назад. Мне кажется, ему было сложно говорить. Он болел… Почему так давно? Он дружил с моим мужем, а не со мной. Я приятельствовала с его женой — Наточкой, но мы не были близкими подругами», — рассказала она.

При этом Бабаян добавила, что боялась быть слишком навязчивой и позвонить невовремя. Разговоры о здоровье с Ширвиндтом она не заводила даже в те моменты, когда актер сам ей звонил.

«Как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую… Мне кажется, такие разговоры совершенно необязательны», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Никас Сафронов вспомнил, как Ширвиндт бросил курить и отдал трубки Говорухину.