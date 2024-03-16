Никас Сафронов вспомнил, как Ширвиндт бросил курить и отдал трубки Говорухину. Об этом сообщает aif.ru.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем актера.

С народным артистом дружили многие его коллеги, включая и режиссера Станислава Говорухина. По словам Никаса Сафронова, который был знаком со знаменитостями, Ширвиндт, который довольно много курил, в какой-то момент отказался от пагубной привычки.

«Станислав Говорухин, с которым Александр Анатольевич дружил, рассказывал мне, что звонит ему Ширвиндт и говорит: „Все, я ушел!“ — „Куда ушел?“ — „Курить я бросил“», — пересказал разговор художник.

При этом Ширвиндт решил отдать все свои трубки для курения Говорухину.

«Ширвиндт отправил Говорухину свои знаменитые трубки. Сделал ему такой подарок», — объяснил Сафронов.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева отреагировала на смерть народного артиста РФ Александра Ширвиндта.