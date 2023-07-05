Роковой укол и баня: известно, что случилось с Костомаровым перед госпитализацией с пневмонией

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей, инсульт и множество других недугов. Поклонники до сих пор задаются вопросом, почему крепкий и закаленный организм Романа не смог противостоять недугу. В новом интервью для шоу «Жизнь и судьба» Александр Жулин рассказал, что на самом деле произошло с Костомаровым перед госпитализацией.

По словам Жулина, 1 января Роман потянул плечо, чтобы он смог продолжить выступление в ледовых шоу, врачи вкололи ему противовоспалительное. Препарат не только избавляет человека от боли, но и сбивает температуру. Вот почему, заболев пневмонией, фигурист жаловался только на кашель.

Кроме того, 10 января закончились ледовые представления. Костомаров решил отметить данное событие в бане. Все это привело к тому, что болезнь свалилась на него «как снежный ком». Когда Роман оказался в больнице, то ситуация была критичной: врачи давали лишь 2% на выживание.

«Мне тогда сказали, что его шансы выжить — 2%. Рома с юмором говорил, что простудился. Вот такая простуда с ампутацией конечностей», — высказался Александр.

В сложившейся ситуации Жулин считает: самое главное — спасенная жизнь Костомарова.

Ранее вставший на протезы Роман Костомаров заявил, что спорт отвлекает его от трагедии в жизни. Подробности смотрите в этой статье.