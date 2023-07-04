НАШ ШОУБИЗ
16:09, 04 июля 2023
1 мин.

«Преодоление всего»: вставший на протезы Роман Костомаров изнуряет себя тренировками

Вставший на протезы Роман Костомаров заявил, что спорт отвлекает его от трагедии в жизни.

«Преодоление всего»: вставший на протезы Роман Костомаров изнуряет себя тренировками

Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В начале 2023 года Романа Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей, инсульт и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день жизни Олимпийского чемпиона ничего не угрожает: он восстанавливается и активно занимается спортом на протезах. В личном блоге Роман поделился новым видео и показал, как проходит его реабилитация.

На ролике Костомаров бегает на дорожке, делает махи и качает пресс. Фигурист не скрывает, что ему нелегко пережить произошедшую с ним трагедию. «Преодоление всего», — именно так подписал публикацию Роман после утраты конечностей.

При этом Олимпийский чемпион добавил: занятие спортом отвлекает его от личной драмы.

К слову, многие коллеги Романа поспешили его поддержать. «Чемпион! Только вперед», — написала фигуристка Татьяна Волосожар.

Ранее Татьяна Навка сообщила о положительной динамике в реабилитации Костомарова. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:StarHit
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса
Новости партнеров
О чем говорят