«Преодоление всего»: вставший на протезы Роман Костомаров изнуряет себя тренировками

В начале 2023 года Романа Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей, инсульт и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день жизни Олимпийского чемпиона ничего не угрожает: он восстанавливается и активно занимается спортом на протезах. В личном блоге Роман поделился новым видео и показал, как проходит его реабилитация.

На ролике Костомаров бегает на дорожке, делает махи и качает пресс. Фигурист не скрывает, что ему нелегко пережить произошедшую с ним трагедию. «Преодоление всего», — именно так подписал публикацию Роман после утраты конечностей.

При этом Олимпийский чемпион добавил: занятие спортом отвлекает его от личной драмы.

К слову, многие коллеги Романа поспешили его поддержать. «Чемпион! Только вперед», — написала фигуристка Татьяна Волосожар.

Ранее Татьяна Навка сообщила о положительной динамике в реабилитации Костомарова. Подробности смотрите в этой статье.