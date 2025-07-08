Рок-музыкант Гарик Сукачев поделился редким фото с супругой и двумя детьми

В День семьи, любви и верности российский рок-музыкант Гарик Сукачев в своей соцсети опубликовал редкое фото, на котором он изображен в компании супруги и детей.

«С Днем семьи, любви и верности! Берегите, расширяйте и укрепляйте ваши семьи», — написал артист.

Гарик Сукачев женат на своей избраннице Ольге Королевой с 1983 года. Со своей возлюбленной они вместе учились в одной школе. Однажды в эфире одного из телевизионных шоу, 65-летний рокер признался, что является «подкаблучником» и его это нисколько не смущает.

У пары двое детей, которые носят фамилию своей матери. 21-летняя дочь Анастасия учится в московском вузе, а 39-летний сын Александр, который в 2016 году окончил Американский Институт Киноискусств, является режиссером. Он уже снял один свой фильм, получивший название «Забытое», к которому он также написал сценарий.

Ранее мы писали о том, как продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, раскрыл актуальные гонорары рок-музыканта Гарика Сукачева.