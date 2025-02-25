«Дает много концертов»: продюсер раскрыл гонорары Гарика Сукачева

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, раскрыл актуальные гонорары рок-музыканта Гарика Сукачева. Его слова приводит сайт «Страсти».

Гарик Сукачев основал свою первую группу в 1977 году, коллектив назывался «Закат Солнца вручную» и просуществовал пять лет. За это время музыканты выпустили один альбом «Оставаться самим собой». В 1982-м Сукачев с Евгением Хавтаном основал группу «Постскриптум (P.S. Band)». Вместе с коллективом исполнитель записал альбом «Не унывай!».

Вскоре музыкант ушел из «Постскриптума (P.S. Band)» и в 1986 собрал новую группу — «Бригада С». Работа с этим коллективом принесла два магнитоальбома и три студийных диска. В 1994-м группа распалась, и Гарик Сукачев собрал «Неприкасаемых». Этот коллектив просуществовал почти 20 лет, за которые музыканты успели записать ряд хитов. Среди них — «Я милого узнаю по походке», «Моя бабушка курит трубку», «Напои меня водой», «Ольга», «Полюби меня» и другие.

Как рассказал Сергей Дворцов, в настоящий момент выступление 65-летнего Сукачева может обойтись организаторам в несколько миллионов рублей. При этом он также отметил, что активная концертная деятельность позволяет певцу оставаться на слуху.

«Гонорары у Гарика базируется от 1,7 млн до 2,5 млн рублей. В медиа он мало появляется, концертов дает очень много, гастролирует по РФ. Востребованность он сохраняет лишь благодаря своими выступлениями», — поделился медиаменеджер.

Накануне Сергей Дворцов раскрыл гонорар актрисы Кристины Асмус.