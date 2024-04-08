Рок-группа «Пикник» планирует гастрольный тур после теракта в «Крокусе»

Российская рок-группа «Пикник» собирается возобновить гастрольный тур после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на бас-гитариста Марата Корчемного.

Как признался музыкант, все запланированные на апрель выступления состоятся, также рассматривается возможность расширения городов в туре — коллектив может выступить с новой программой на Дальнем Востоке.

«В этот раз в программе мы применяем для нас абсолютно новую технологию. Можно назвать ее трехмерной какой-то инсталляцией — фигуры, предметы, кажется, что они летают над сценой и залом», — отметил Корчемный.

Известно, что ближайшие концерты «Пикника» состоятся на этой неделе в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге.

Напомним, что 22 марта вооруженные террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник». Они расстреляли посетителей в концертном зале и устроили пожар. Всего в результате теракта погибло более 140 человек.

Ранее певица Рита Дакота рассказала, что ее отец мог пойти на концерт «Пикника» в «Крокус Сити Холле».